L’Aquila, Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica: 29 giugno Fontana Luminosa illuminata con il colore viola

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il prossimo 29 giugno si celebra la XVI Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica (World Scleroderma Day), patologia rara autoimmune che in Italia colpisce circa 30 mila persone e che, in alcune delle sue forme, pu? risultare fortemente degenerativa e invalidante – si apprende dalla nota stampa. Per tale ricorrenza, a simbolica vicinanza delle persone affette da questa malattia rara e dei loro familiari, la Lega Italiana Sclerosi Sistemica ha promosso una campagna di sensibilizzazione denominata “Accendiamo le luci sulla Sclerosi Sistemica”Al pari di oltre 60 comuni italiani, il Comune dell’Aquila aderir? e sosterr? l’iniziativa illuminando la sera del 29 giugno la Fontana Luminosa, monumento simbolo della citt?, con il colore viola – si legge sul sito web ufficiale.

