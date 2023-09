L’Aquila, Giornata sicurezza cure e Alzheimer, Fontana Luminosa si illumina di arancione e di viola il 17 e il 21 settembre

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

In occasione di due importanti ricorrenze, finalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alla solidariet?, la Fontana Luminosa verr? illuminata nelle giornate di domenica 17 e gioved? 21 settembre prossimo – recita il testo pubblicato online.

A partire dalla mezzanotte di sabato 16 settembre e per le 24 ore successive, infatti, si proceder? all’illuminazione della Fontana Luminosa con il colore arancione in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle Cure e della persona assistita – si legge sul sito web ufficiale.

Il 21 settembre, invece, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’Alzheimer la Fontana Luminosa sar? illuminata con il colore viola, colore simbolo della malattia – viene evidenziato sul sito web.

