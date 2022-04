L’Aquila, Giovani: approvato il progetto “A ciascuno il suo percorso”, in collaborazione con l’associazione Don Bosco, per prevenire esclusione sociale e povertà educativa

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“A ciascuno il suo percorso” il nome del progetto approvato ieri dalla giunta comunale, che sar candidato al bando “Spazi aggregativi di prossimit” promosso dall’impresa sociale “Con i bambini”, in collaborazione con l’associazione di volontariato Don Bosco dell’Aquila, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povert educativa minorile –

- Pubblicità -

Scopo del progetto offrire una risposta al bisogno di socialit dei pi giovani emerso all’Aquila, sia dopo il terremoto del 2009, che ha causato la delocalizzazione degli spazi aggregativi, sia a seguito delle restrizioni legate al Covid-19, che hanno limitato ancora di pi le interazioni tra i ragazzi, fornendo proposte mirate al rafforzamento delle competenze dei giovani destinatari, migliorando anche l’offerta educativa attraverso attivit extrascolastiche, che diano la certificazione delle competenze non formali.

“Si tratta di un progetto ambizioso di durata triennale da realizzare insieme all’associazione Don Bosco, che coinvolge sia l’assessorato delle Politiche sociali che quello alle Politiche giovanili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del disagio psicosociale – spiegano gli assessori competenti Maria Luisa Ianni e Francesco Cristiano Bignotti – e si configura come naturale prosecuzione di un importante lavoro di rete che da tempo portiamo avanti sul territorio comunale, consapevoli della necessit di rivolgere l’attenzione alle aree pi disagiate della citt, al fine di prevenire forme di esclusione sociale – si apprende dalla nota stampa. Le attivit previste dal progetto riguardano, infatti, tutta la rete della comunit educante e vedono coinvolti in prima persona i genitori, gli educatori, gli insegnati, gli assistenti sociali, gli psicologi e tutti coloro che hanno a cuore la condizione giovanile”.

“Con questo progetto miriamo a ricostruire quel meraviglioso tessuto sociale aquilano, che prima del sisma e della pandemia era caratterizzato dall’effervescenza delle relazioni interpersonali, per far respirare ai ragazzi la fiducia nel futuro, per farli aprire alla speranza – si legge sul sito web ufficiale. Sperimentando nuove attivit (ludico-ricreative, laboratoriali, di cittadinanza attiva, dopo scuola, sportello di ascolto) i giovani avranno la possibilit di orientarsi nella vita, scoprire cosa amano fare e come essere cittadini attivi nella societ. Allo stesso tempo i genitori saranno sostenuti dalla squadra di progetto, dai docenti e dagli attori della comunit educante, nel portare avanti i propri compiti educativi – precisa la nota online. L’obiettivo finale sar quello di far uscire di casa i nostri ragazzi per superare insieme la solitudine, la paura e il disagio, per far vivere loro le esperienze importanti della vita sociale e relazionale” concludono gli assessori Ianni e Bignotti.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it