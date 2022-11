L’Aquila, Giovani: venerdì prossimo a palazzo Camponeschi un convegno formativo promosso dall’Assessorato alle Pari opportunità e politiche giovanili

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

In occasione del 33esimo anniversario dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, venerd? prossimo, 18 novembre, presso la sala Ipogea di Palazzo Camponeschi, si svolger? il convegno “Aspettando la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: uno sguardo al futuro”.

L’evento ? promosso dall’Assessorato comunale alle politiche giovanili insieme all’Ateneo aquilano, con la collaborazione della Consulta giovanile e lo sportello Informagiovani del Comune gestito dalla Casa del volontariato dell’Aquila –

“Si tratta di un appuntamento importante in vista del 20 novembre e che, in questo primo approccio, pu? rappresentare uno straordinario momento di riflessione per tutta la Comunit?” dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Ersilia Lancia –

“L’apporto del dipartimento di Scienze Umane dell’Universit? dell’Aquila ? stato prezioso -afferma Lancia – e mi auguro che si possano mettere in rete tutte le professionalit?, anche ai fini di una pi? compiuta e completa declinazione delle politiche che in citt? dovranno dedicarsi ai giovani e giovanissimi – Voglio, inoltre, ringraziare i ragazzi della Consulta giovanile per l’impegno organizzativo, ma anche il servizio Informagiovani che caratterizza ormai in maniera importante la sfida degli apparati degli enti locali in materia di assicurazione di pari opportunit? generazionali”. “Sono convinta che questo dibattito offrir? suggestioni e contenuti che ben potranno essere una base di lavoro per la settimana dell’educazione” conclude l’assessore Lancia – viene evidenziato sul sito web.

Il convegno, moderato da Ludovico Caldarelli, presidente della Consulta giovanile comunale, avr? inizio alle 9:00, anche con i saluti dell’assessore Ersilia Lancia e del rettore Edoardo Alesse, a seguire ci saranno gli interventi della dottoressa psicologa e psicoterapeuta Carla Iorio, del professore Alessandro Vaccarelli e delle ricercatrici Francesca Colella e Silvia Nanni dell’Universit? dell’Aquila –

Sar? possibile partecipare all’evento on line tramite la piattaforma Meet, effettuando l’iscrizione al seguente indirizzo https://univaq.webex.com/meet/elearning

In allegato la locandina con il programma completo dell’evento –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it