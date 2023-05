L’Aquila, Giro d’Italia, da domani pomeriggio vendita on line dei mille biglietti disponibili per la funivia

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Saranno mille i posti disponibili sulla funivia del Gran Sasso d’Italia, per raggiungere Campo Imperatore dalla base di Fonte Cerreto venerd? 12 maggio, in occasione dell’arrivo della settima tappa del 106esimo Giro d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Lo ha reso noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al termine della riunione che si ? svolta nel pomeriggio di oggi sulle attivit? di competenza dell’amministrazione comunale

I mille biglietti (il calcolo ? stato fatto tenendo conto della portata massima della funivia e del numero massimo delle corse che pu? effettuare nella giornata) saranno messi in vendita on line dal Centro Turistico del Gran Sasso a partire da domani, 9 maggio, alle 14; occorrer? collegarsi con il sito www.ilgransasso – recita il testo pubblicato online. it. Alla pagina iniziale del portale sar? inserito un link denominato “vendita online”. Ognuno potr? acquistare al massimo otto biglietti – precisa il comunicato. Il costo ? di 15 euro, comprensivo dell’utilizzo della seggiovia delle Fontari, se le condizioni del tempo ne consentiranno l’attivazione (gli impianti sciistici sono comunque chiusi). Non saranno valide le tessere stagionali n? altri tipi di benefici e agevolazioni per il trasporto in funivia, che sar? in funzione continuativamente dalle 8 fino a sera per portare, sia in salita che in discesa, una parte degli addetti all’organizzazione e i possessori dei biglietti.

A supporto, l’Ama, grazie anche alla disponibilit? della Tua, posizioner? sei autobus (quattro dell’azienda per la mobilit? del Comune dell’Aquila, due del Trasporto unico abruzzese) sul piazzale di Campo Imperatore, interdetto, per quel giorno, alla circolazione alla sosta dei mezzi privati, cos? come sar? chiusa la relativa strada di accesso – riporta testualmente l’articolo online. I bus in questione partiranno alle 19 circa da Campo Imperatore e raggiungeranno Fonte Cerreto – recita il testo pubblicato online.

Per l’occasione sar? attivato anche il Centro operativo comunale (Coc) dalle 7 alle 24 di venerd? 12 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. La Protezione civile comunale ha predisposto un piano di evacuazione in caso di necessit? e si varr? dell’ausilio di 20 volontari di protezione civile – Il Comune far? allestire anche una torre faro sul piazzale di Campo Imperatore, in caso dovessero esserci delle carenze di energia elettrica – viene evidenziato sul sito web.

L’arrivo della tappa ? posto a 2.130 metri sul livello del mare, per cui si consiglia a coloro che arriveranno a Campo Imperatore di utilizzare indumenti invernali.

Sono in corso delle intese con l’organizzazione del Giro d’Italia, per la predisposizione del villaggio della corsa rosa, che molto probabilmente sorger? alla villa comunale – si apprende dalla nota stampa. Il mercato di piazza d’Armi sar? regolarmente operativo – recita il testo pubblicato online.

