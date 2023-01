L’Aquila, Giro d’Italia: Fortezza spagnola illuminata di rosa

- Advertisement -

L’Aquila d? il benvenuto al Giro d’Italia ed ? iniziato il conto alla rovescia verso l’arrivo di tappa a Campo Imperatore del prossimo 12 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa sera il bastione ovest della Fortezza spagnola ? illuminato di rosa – viene evidenziato sul sito web.

“Abbiamo scelto uno dei luoghi pi? identitari della citt? per accompagnarla verso uno dei grandi appuntamenti che segneranno il 2023, in grado di richiamare l’attenzione dei media nazionali e internazionali sull’intero territorio nonch? di appassionati e turisti – – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – Un evento sportivo e, al contempo, nazional-popolare in grado di coinvolgere anche i meno esperti di due ruote e che vedr? l’amministrazione, in collaborazione con la Regione e tutti gli enti, istituzioni e associazioni, impegnata in prima linea affinch?, come negli anni scorsi, l’organizzazione sia adeguata a ospitare una kermesse di portata mondiale – Il fascino del traguardo di Campo Imperatore, l? dove nel ’99 trionf? l’indimenticato Marco Pantani, non ha nulla da invidiare a quelli dei tapponi dolomitici e siamo certi entusiasmer? tanto gli spettatori che parteciperanno dal vivo ad una giornata cos? importante per la nostra montagna quanto quelli che assisteranno da casa in televisione”.

L’illuminazione di rosa di un monumento o un luogo simbolico ? stata replicata in tutte le citt? che quest’anno ospiteranno una tappa del Giro – recita il testo pubblicato online.

