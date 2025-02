L’Aquila, Giubileo e Capitale della cultura: martedì il Consiglio capitolino approva protocollo di collaborazione con L’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Consiglio comunale di Roma discuter? e voter?, il prossimo 11 febbraio, la proposta di delibera che prevede un protocollo d’intesa con L’Aquila per rinsaldare e promuovere il profondo legame tra le due citt?. La proposta ? stata presentata da Dario Nanni, componente dell’Assise capitolina e presidente della Commissione Giubileo, e accolta dal Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Nell’occasione, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e una delegazione del capoluogo abruzzese, saranno ospiti nell’Aula Giulio Cesare per assistere e intervenire nella discussione – La delibera approvata dal Consiglio capitolino sar? poi portata all’attenzione di quello aquilano – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un segno concreto di amicizia, dagli effetti tangibili e immediati, tra due realt? legate per diverse ragioni, per cui ringrazio il consigliere Nanni e l’Assise capitolina”, cos? il sindaco dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. “Le due citt?, ancora di pi? in questo anno giubilare e in vista del 2026, dedicato alla Capitale della cultura, saranno vicine e scambievoli su progetti comuni e di valorizzazione reciproca che aumenteranno la mobilit? e i flussi turistici”, conclude Biondi.

