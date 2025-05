L’Aquila, Giunta: approvata la nuova edizione della rassegna “I Venerdì in Centro”. Eventi estivi, a breve avviso per eventi per composizione cartellone

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Anche in questa primavera, torna la rassegna I Venerd? in Centro, iniziativa ormai consolidata e molto apprezzata, dedicata ai bambini e alle famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un progetto che si inserisce nel pi? ampio percorso di ricostruzione sociale della citt? e che, sin dalla prima edizione, ha saputo coniugare intrattenimento, cultura e valorizzazione del centro storico – recita il testo pubblicato online. “Sin dalla sua nascita, I Venerd? in Centro hanno rappresentato un’occasione preziosa per far vivere il cuore dell’Aquila in modo nuovo, accogliendo famiglie, bambini, giovani e turisti con un’offerta vivace e diversificata, tra giochi, spettacoli e attivit? all’aria aperta”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – precisa il comunicato. “Un appuntamento ormai atteso che, attraverso la leggerezza dell’intrattenimento, contribuisce a rinsaldare il legame tra la comunit? e i luoghi della citt?”.La manifestazione si svolger? nei mesi di maggio e giugno, come anteprima della stagione estiva e in preparazione ai grandi eventi dell’estate aquilana, come I Cantieri dell’Immaginario e la Perdonanza Celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. In vista del 2026, anno in cui L’Aquila sar? Capitale Italiana della Cultura, l’iniziativa assume anche un valore simbolico: mantenere vivo e partecipato lo spazio urbano, offrendo occasioni di aggregazione a misura di bambino e di famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. Sul sito del Comune dell’Aquila sar? pubblicato a breve un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto ad associazioni senza scopo di lucro del Terzo Settore, per l’individuazione di realt? culturali interessate a proporre attivit? performative, laboratori creativi, spettacoli e animazioni musicali – precisa la nota online. Le proposte selezionate contribuiranno alla definizione del cartellone ufficiale – Il Comune garantir? il supporto organizzativo e logistico, inclusa la disponibilit? del suolo pubblico, attrezzature tecniche, servizi di sicurezza, sanificazione e promozione dell’iniziativa, in sinergia con tutti i settori coinvolti – Le risorse necessarie sono gi? stanziate sul Bilancio comunale 2025.Con I Venerd? in Centro, l’Amministrazione rinnova il proprio impegno per una citt? accogliente, dinamica e inclusiva, che guarda al futuro valorizzando l’energia delle comunit? e la creativit? dei pi? piccoli.Ammonta a 150mila euro, infine, la somma che il Comune dell’Aquila impiegher? per stilare il carnet degli eventi estivi nel periodo compreso tra il 21 giugno e il 21 settembre, ivi compresi gli appuntamenti che saranno inseriti nel cartellone artistico della Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. Prossimamente verr? pubblicato, sempre sul portale istituzionale dell’Ente comunale, l’apposito avviso rivolto alle associazioni culturali finalizzato alla ricezione delle proposte progettuali per la composizione del programma degli appuntamenti dell’estate aquilana 2025.

