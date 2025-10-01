- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Ottobre 1, 2025
Attualità

L’Aquila, Giunta: approvato il Piano Urbano della Logistica Sostenibile

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Via libera della giunta comunale al Piano Urbano della Logistica Sostenibile (Puls).“L’approvazione da parte dell’esecutivo del documento, previsto con il Piano Urbano della Mobilit? Sostenibile (Pums) e che si riferisce con particolare attenzione al centro storico della citt?, ? la naturale conseguenza dell’adozione formulata dall’amministrazione lo scorso mese di maggio, cui ? seguito un processo di partecipazione con la comunit?, le cui osservazioni  potranno essere valutate nella fase attuativa” ha dichiarato l’assessore alla Mobilit? Paola Giuliani. “Il Piano individua soluzioni idonee a soddisfare le necessit? degli utenti coinvolti nei processi di distribuzione delle merci, evidenziando l’opportunit? di introduzione di sistemi tecnologici per una gestione condivisa degli spazi urbani che possano fornire informazioni all’utenza sullo stato di occupazione degli stalli di carico e scarico e garantire continuit? al controllo del rispetto delle fasce orarie di entrata e uscita in centro storico da parte degli operatori del trasporto merci, della loro permanenza e del rispetto delle tempistiche di sosta” ha aggiunto l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Previsti, inoltre, servizi complementari quale il posizionamento di cargo-bike/mini-hub, i cui mezzi saranno forniti nell’ambito del progetto LIFE2M – Long Life to Micromobility a cui il Comune dell’Aquila ha aderito e che nelle scorse settimane ? stato illustrato con un’iniziativa pubblica che ha coinvolto anche altri partner istituzionali dell’ente comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

