L’Aquila, Giunta: approvato progetto esecutivo del Ponte Belvedere

I lavori di ricostruzione del Ponte Belvedere possono iniziare

La giunta comunale ha approvato il nuovo progetto esecutivo per la realizzazione dell'infrastruttura dopo il parere positivo emesso dalla società Bureau Veritas che ne ha verificato la correttezza, consentendo agli uffici tecnici comunali di effettuare le ulteriori e ultime procedure per terminare l'iter progettuale dell'opera

"Con questo atto si è chiusa una fase tecnico-amministrativa molto complessa, per cui sono stati necessari approfondimenti e analisi finalmente giunte a conclusione – spiega il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele – Un risultato atteso per il quale ringrazio l'intera giunta, i tecnici, le strutture dell'ente e tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per il suo raggiungimento: il via libera del progetto esecutivo consentirà alle imprese aggiudicatarie dell'appalto di procedere l'avvio del cantiere del ponte strallato che oltre a ricucire una parte del tessuto urbano rappresenterà una strategica opportunità in tema di viabilità e mobilità".

"Proprio oggi sono terminati i lavori della pavimentazione nel tratto che va dalla Fontana Luminosa ai Quattro Cantoni, quelli della riqualificazione di Piazza Duomo stanno procedendo e proseguono sino a notte fonda ed è stato riposizionato il prato nell'area antistante la Basilica di Piazza Duomo. È in atto un processo di trasformazione importante, tangibile e sotto gli occhi di tutti. Come amministrazione siamo abituati così: rispondiamo con la concretezza alle istanze della comunità" conclude il vice sindaco

