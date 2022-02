L’Aquila, Giunta: approvato protocollo intesa con Prefettura per “Patto sicurezza urbana”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Approvato dalla giunta lo schema di protocollo d’intesa tra Comune dell’Aquila e Prefettura per l’attuazione del “Patto per la sicurezza urbana”. L’intesa, volta a migliorare e implementare le azioni a tutela della comunit, sar sottoposta al ministero dell’Interno per l’approvazione definitiva – si apprende dal portale web ufficiale. I dettagli dell’accordo saranno resi noti all’esito del pronunciamento del Viminale –

- Advertisement -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it