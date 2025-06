L’Aquila, Giunta: aree pedonali estive in centro storico dal 9 giugno

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Saranno in vigore da luned? 9 giugno, e valide sino al prossimo 28 settembre, le disposizioni relative alle aree e gli orari per l’area pedonale estiva in centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo ha stabilito la giunta comunale che ha approvato la proposta di deliberazione formulata dall’assessore con delega alla sicurezza stradale e Polizia Municipale, Laura Cucchiarella – Sulla base del provvedimento pertanto verranno istituite le aree pedonali estive temporanee nelle seguenti vie con gli orari riportati:Verr? estesa, con apposita ordinanza di Polizia Municipale, l’Area Pedonale Urbana 2 (APU2) insistente in via Camarda e via Garibaldi (tratto via Camarda/piazza Chiarino) – in vigore ordinariamente tutti i giorni dalle 20:00 alle 6:00 – con le seguenti modalit?:

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it