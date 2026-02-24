L’Aquila, Giunta: bike sharing in città, ok a progetto esecutivo da 540mila euro

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Bike Sharing”, nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Abruzzo 2014-2020 – Asse VII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR Abruzzo 2014-2020, finalizzata allo sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, anche attraverso iniziative di charging hub. Il progetto, del valore complessivo di 540 mila euro, consentir? la realizzazione di un sistema di e-bike sharing concepito per rispondere in maniera efficace alle esigenze di mobilit? urbana della citt? dell’Aquila, caratterizzata da una morfologia complessa e da specifiche necessit? di intermodalit? tra i diversi sistemi di trasporto – L’intervento prevede l’installazione di un’infrastruttura articolata in tre stazioni “station based” e otto stazioni “station free”, distribuite strategicamente sul territorio comunale, tra cui una collocata nell’area antistante la stazione ferroviaria cittadina, per favorire l’integrazione tra mobilit? dolce e trasporto pubblico locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A disposizione degli utenti, una volta attuato l’intervento, saranno circa 100 mezzi. Il posizionamento delle stazioni sar? inizialmente sperimentale, al fine di consentire una successiva eventuale rimodulazione sulla base dei dati di utilizzo e delle esigenze espresse dall’utenza, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia del servizio e garantire una fruizione diffusa e capillare su tutto il territorio urbano – “Con l’approvazione del progetto esecutivo del sistema di bike sharing – dichiarano congiuntamente il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani – compiamo un ulteriore passo concreto verso la costruzione di un modello di mobilit? urbana sempre pi? sostenibile, integrato ed efficiente – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un intervento strategico che consentir? di incentivare l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, favorire l’intermodalit? tra i diversi sistemi di trasporto e migliorare la qualit? della vita dei cittadini, riducendo al contempo le emissioni e il traffico veicolare – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo ? rendere gli spostamenti quotidiani pi? semplici, accessibili e compatibili con le caratteristiche orografiche della nostra citt?, promuovendo al tempo stesso nuove abitudini di mobilit? sostenibile”. L’iniziativa si inserisce nel pi? ampio quadro delle politiche comunali delineate dal Piano Urbano della Mobilit? Sostenibile (PUMS) e dal Biciplan, strumenti di programmazione strategica orientati a promuovere sistemi di trasporto innovativi ed ecosostenibili, in grado di coniugare efficienza degli spostamenti, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio urbano – recita il testo pubblicato online.

