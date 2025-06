L’Aquila, Giunta comunale: istituita nuova ludoteca comunale nell’ex asilo “Ape Tau” a Murata Gigotti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Una nuova ludoteca comunale sar? attivata nella zona ovest dell’Aquila, presso la struttura “Ape Tau” nel parco di Murata Gigotti a Coppito – recita il testo pubblicato online. Lo ha deciso la giunta comunale approvando una proposta dell’assessore alle Politiche sociali, educative e scolastiche, Manuela Tursini.“Con questa iniziativa – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Tursini – vogliamo replicare e potenziare l’esperienza positiva gi? avviata con la ludoteca del Parco del Sole, che ha rappresentato un importante presidio educativo e di socialit? per bambine, bambini e famiglie – si apprende dalla nota stampa. Estendere questo servizio a un’altra area della citt? ? un segnale concreto dell’attenzione dell’Amministrazione verso le esigenze delle famiglie, del diritto all’educazione e alla crescita armoniosa dei pi? piccoli”.La struttura “Ape Tau”, gi? sede del progetto “Conta fino a 6 – Apri la tua finestra alla Bellezza” dedicato al contrasto della povert? educativa, ? stata individuata come spazio ideale per accogliere il nuovo servizio, grazie alla sua vocazione educativa e alla sua centralit? nel quartiere – Il progetto, conclusosi lo scorso 31 maggio, ha registrato un’ampia partecipazione e un alto gradimento da parte della cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Il nuovo servizio sar? interamente finanziato con fondi comunali, a valere sui capitoli di spesa destinati al contrasto della povert? educativa e al funzionamento della ludoteca comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A breve saranno avviate le procedure amministrative per individuare un soggetto gestore – “L’obiettivo – concludono Biondi e Tursini – ? favorire l’accessibilit? territoriale ai servizi educativi, promuovendo percorsi di inclusione, socialit? e benessere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La ludoteca di Murata Gigotti rappresenter? un ulteriore passo nel percorso di ricostruzione sociale e culturale della nostra comunit?”.

