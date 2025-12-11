L’Aquila, Giunta: Comunità Energetica rinnovabile, ok ad avviso per partenariato pubblico-privato

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila prosegue con decisione nel percorso di costituzione e sviluppo della Comunit? Energetica Rinnovabile (CER) cittadina – si legge sul sito web ufficiale. Con una recente delibera di Giunta ? stata infatti avviata la procedura per il cofinanziamento, la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi centralizzati di produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte di partenariato pubblico-privato – recita il testo pubblicato online. A seguito di nuove esigenze e di sopravvenuti vincoli legati all’indisponibilit? di alcune aree inizialmente previste per gli impianti fotovoltaici pubblici, l’Amministrazione ha provveduto ad aggiornare il Quadro Economico del progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’importo complessivo ? ora stabilito in 10.662.876 euro, come definito dall’Ordinanza n. 113 PNC/2025 del Commissario Straordinario per la ricostruzione, di cui 4.265.150 euro finanziati dal Piano Nazionale Complementare al PNRR.Contestualmente ? stata operata una rimodulazione parziale della Rete CER L’Aquila, gi? definita con la DGC n. 608/2012, ora strutturata in quattro aree d’intervento:Nel complesso saranno realizzati sei impianti fotovoltaici, destinati a costituire il cuore produttivo della comunit? energetica aquilana – viene evidenziato sul sito web. “Siamo giunti a una tappa fondamentale di questo progetto strategico – Con la pubblicazione dell’avviso per il partenariato pubblico-privato entriamo nella fase operativa che ci permetter? di realizzare sette impianti di energia rinnovabile per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro, destinati a fornire energia ai cittadini a costi significativamente ridotti – precisa la nota online. Le comunit? energetiche rappresentano un’opportunit? concreta di innovazione, sostenibilit? e risparmio, e questo ? senza dubbio uno dei progetti pi? ambiziosi per il nostro Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non siamo mai stati fermi: il risultato di oggi ? frutto di un lungo e approfondito lavoro di preparazione, che ha visto una costante interlocuzione con la struttura di missione e la definizione puntuale di tutti gli aspetti tecnici ed economici – precisa la nota online. Grazie a questo avviso avremo al nostro fianco un partner privato che ci consentir? di completare l’intero percorso: dalla realizzazione degli impianti alla piena attivazione della comunit? energetica, fino ai benefici concreti per la citt?. ? un passo decisivo verso un modello energetico pi? moderno, condiviso e sostenibile” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta – si legge sul sito web ufficiale.

