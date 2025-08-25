L’Aquila, Giunta: De Santis, “Stazione e Porta Rivera, futura viabilità veloce e valorizzazione mura e 99 cannelle. Ok dalla della giunta al Piano urbanistico”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Via libera della giunta comunale al Piano di recupero urbano per la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria della citt? dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Il programma di interventi, proposti dall’assessore all’Urbanistica Francesco De Santis, pu? contare su una dotazione finanziaria di 14,5 milioni stanziati con delibera Cipess 58/2024 e sono parte integrante del progetto strategico “Citt? Pubblica” – previsto nel Piano di Ricostruzione comunale – finalizzato alla rigenerazione di un’area strategica tra la stazione, Borgo Rivera e il fiume Aterno – riporta testualmente l’articolo online. “Con questa iniziativa, oltre a una ricucitura funzionale del tessuto urbano per collegare il centro con la prima periferia, si potr? procedere alla valorizzazione di elementi storici, culturali e paesaggistici – come la cinta muraria, Borgo Rivera, la Fontana delle 99 Cannelle, il Parco delle Acque e il fiume Aterno – e alla riqualificare di edifici, spazi pubblici e aree di accesso, rinnovando la viabilit? e migliorando accessibilit?” ha dichiarato De Santis. Tre gli assi portanti del progetto, illustrati dall’assessore: “Pedonalizzazione dell’area, nuova piazza pubblica, parco lineare, parcheggi interrati, creare nuove infrastrutture per la mobilit? – eliminando passaggio a livello e creando una nuova strada di collegamento con la Mausonia – e incentivare la nascita di attivit? commerciali e ricettive: opere da realizzare salvaguardando il patrimonio storico e architettonico di uno degli scorci pi? suggestivi della nostra citt?”.

