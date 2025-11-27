L’Aquila, Giunta. Hotel Cristallo, approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria. Biondi: “Un altro passo concreto per la valorizzazione del Gran Sasso”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria della struttura comunale “Hotel Cristallo” a Fonte Cerreto, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, interamente finanziato con le risorse del Programma Restart, stanziate con Delibera CIPE 16/2020.L’intervento prevede lavori di riqualificazione e adeguamento dell’edificio, con l’obiettivo di restituire piena funzionalit? a una delle strutture pi? rappresentative dell’area di Fonte Cerreto, porta d’accesso alla stazione di Monte Cristo e agli impianti di risalita di Campo Imperatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’approvazione del progetto dell’Hotel Cristallo rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di rilancio del comprensorio del Gran Sasso – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – L’intervento sull’Hotel Cristallo si inserisce in una pi? ampia strategia dell’Amministrazione volta a promuovere un turismo sostenibile e di qualit?, rafforzando l’immagine del Gran Sasso come motore economico, ambientale e culturale dell’intero territorio aquilano: un mosaico in cui a pieno titolo rientrano i lavori per il recupero dello storico hotel di Campo Imperatore, del tunnel di collegamento con la funivia e sull’ostello, nonch? quelli di sostituzione delle funi o per la creazione di un collegamento meccanizzato tra piazzale Simoncelli e Fonte Cerreto”.Il primo cittadino ha inoltre ringraziato il consigliere comunale Luigi Faccia, delegato allo sviluppo del Gran Sasso, “per il costante impegno e la collaborazione nel coordinamento delle iniziative finalizzate alla valorizzazione del comprensorio”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it