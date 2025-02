L’Aquila, Giunta: mobilità prorogati anche per il 2025 gli incentivi per l’acquisto di bici a pedalata assistita

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Saranno prorogati anche nel 2025 gli incentivi che il Comune dell’Aquila mette a disposizione dei cittadini interessati all’acquisto di bici a pedalata assistita – si legge sul sito web ufficiale. ? quanto prevede una delibera approvata dalla giunta comunale, proposta dall’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani, con cui vengono stanziati 80mila euro per l’erogazione dei contributi nella misura del 35% del prezzo, IVA inclusa, fino a un massimo di 500 euro – recita il testo pubblicato online. “Trattandosi di proroga – ha sottolineato l’assessore – verranno istruite anche le istanze pervenute e fatturate nel 2024. Il nostro obiettivo ? sostenere le misure di incentivazione dell’uso della bicicletta per gli spostamenti sistematici, in particolare casa-lavoro, soprattutto in linea con le iniziative promosse e consolidatesi in ambito europeo e nazionale”.Nei prossimi giorni sar? emanato un apposito avviso pubblico contenente i requisiti di accesso agli incentivi e le modalit? di erogazione rivolto ai cittadini residenti del Comune dell’Aquila che non abbiano gi? percepito i medesimi contributi dal 2016 al 2024.

