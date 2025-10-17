L’Aquila, Giunta: ok a progetto fattibilità tecnico-economica recupero ex scuola Genzano di Sassa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ammonta a 350mila euro l’importo del progetto di fattibilit? tecnico-economica per l’intervento di ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, dell’ex scuola elementare di Genzano di Sassa approvato dalla giunta comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’immobile – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele – manterr? la sua destinazione originaria, ovvero quella di sede di un’associazione di volontariato e centro ricreativo – Un luogo di aggregazione e socialit? a disposizione dei cittadini di Genzano di Sassa e della comunit?”.

