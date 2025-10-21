L’Aquila, Giunta: ok a protocollo intesa Comune-Cai per promozione rete sentieristica area Monte Pettino

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La Giunta Comunale ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra il Comune dell’Aquila ed il Club Alpino Italiano, sezione dell’Aquila, per il supporto operativo alla progettazione e all’esecuzione di lavori di razionalizzazione della rete sentieristica di Monte Castelvecchio, Monte Pettino e Croce Cozza in L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa nasce dalla comune esigenza di promuovere la tutela e la valorizzazione della montagna aquilana e delle sue risorse paesaggistiche, architettoniche e turistico-culturali, al fine di rafforzare sinergie atte a promuovere e a valorizzare il territorio montano, attraverso un’attivit? di potenziamento e di riqualificazione dei cammini e dei sentieri, con l’obietto di consentire lo sviluppo di un turismo sostenibile delle zone interessateLa sottoscrizione del Protocollo d’intesa si configura come presupposto e strumento per l’individuazione di un progetto di collaborazione tra il Comune dell’Aquila e la sezione aquilana del CAI, che si esplicita in molteplici attivit?, tra le quali:- il recupero e la promozione della rete sentieristica, con la produzione di dati ed elaborati, al fine di garantire anche una piena e sicura fruibilit? dei percorsi per escursionisti e alpinisti;- interventi per la riduzione dell’impatto ambientale negativo sul paesaggio;- la valorizzazione dei rifugi di montagna e delle opere alpine, strumenti fondamentali per una fruizione responsabile del territorio – recita il testo pubblicato online. – la redazione e l’attuazione di un Piano di Informazione e Comunicazione, quale strumento unitario di visibilit? e di promozione dei Cammini, anche attraverso approfondimenti tematici di interesse specifico sugli aspetti di carattere territoriale legati alla fruizione della montagna – viene evidenziato sul sito web. “La firma di questo Protocollo d’Intesa rappresenta un atto fondamentale di responsabilit? e visione per il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Non ? un semplice elenco di intenzioni, ma la formalizzazione di una sinergia operativa tra tutti gli attori che credono nella montagna aquilana come motore di sviluppo di un turismo sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Grazie alla competenza e all’esperienza del CAI, potremo finalmente procedere con una pianificazione strategica che renda la nostra montagna pi? sicura, accessibile e rispettata – si apprende dal portale web ufficiale. ” – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta – “L’attuazione del Protocollo partir? immediatamente con la ricognizione e la mappatura dei sentieri prioritari e la creazione di un tavolo tecnico congiunto per il coordinamento delle attivit?.”“Con il nuovo protocollo – ha commentato il presidente della sezione aquilana del Cai, Ugo Marinucci – la sezione dell’ Aquila del Club Alpino Italiano rafforza ulteriormente i rapporti di amicizia e di intesa con il Comune dell’ Aquila che hanno generato finora importanti risultati nella valorizzazione dell’ ambiente montano”.

