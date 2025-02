L’Aquila, Giunta: ok a sostegno Carnevale in Piazza Duomo domenica 2 marzo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Domenica 2 marzo, con inizio alle ore 10,00, in Piazza Duomo si rinnover? l’appuntamento con “Il Carnevale in Piazza”, iniziativa organizzata dall’associazione “Mamme per L’Aquila” con il supporto ed il contributo del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. La manifestazione, ormai giunta alla X edizione, prevede per l’intera mattinata spettacoli a tema carnevalesco, giochi statici con mascotte e personaggi in maschera, e musica per i pi? piccoli. Come riportato nella delibera approvata dalla giunta comunale l’iniziativa ? promossa con lo scopo “di favorire momenti di aggregazione sociale per bambini e famiglie

