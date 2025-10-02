L’Aquila, Giunta: Riqualificazione area stazione, Biondi e De Santis “Piano da 24,5 milioni per rivoluzionare viabilità e tutelare bellezze”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Ammonta a 24,5 milioni di euro il quadro complessivo degli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione dell’area della stazione ferroviaria, comprendente anche la zona di Borgo Rivera, delle mura urbiche e della Fontana monumentale delle 99 cannelle – recita la nota online sul portale web ufficiale. A illustrarli alla giunta, che ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione, l’assessore alle Politiche urbanistiche del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis dopo il via libera, nell’agosto scorso, al Piano di ricostruzione “Citt? pubblica”.Le opere previste sono suddivise su tre ambiti d’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. 5,1 milioni di euro verranno utilizzati per pedonalizzare l’area di Porta Rivera, dove verranno realizzati una nuova piazza, spazi per parcheggi e vie d’accesso per mezzi pubblici e istituire un parco archeologico per valorizzare le testimonianze storiche della citt? presenti in quei luoghi.Ammonta a oltre 18 milioni, invece, l’ambito infrastrutturale di lavori che modificheranno la circolazione stradale della zona in cui sono previsti una nuova strada a doppio senso di marcia – che riconnetter? il traffico tra la stazione e la via Mausonia, con conseguente soppressione dei passaggi a livello che insistono su via Madonna del Ponte e via del Mulino – una nuova rotatoria sulla Mausonia – in sostituzione dell’attuale incrocio tra la SR 615 e la via per Roio, che consentir? di eliminare l’attuale transito sul vecchio ponte e destinare lo stesso a recupero e riconversione in collegamento ciclopedonale – oltre a un sottopasso e una sopraelevata a due corsie con un’ampia banchina ciclopedonale per connettere la viabilit? della zona della Rivera – il primo – e oltre passare il fiume – la seconda – viene evidenziato sul sito web. Il terzo ambito d’interventi, da 1,3 milioni, prevede la nascita di un polo commerciale ricettivo in attuazione di comparto urbanistico convenzionato a propriet? mista pubblica-privata, finalizzato a riqualificare e rigenerare la zona intorno alla Chiesa di San Maria del Ponte, un parcheggio e una piazzetta pubblica nell’area retrostante l’edificio di culto, il recupero di edifici esistenti nell’area di propriet? Rossi, nuovi percorsi ciclopedonali nell’area fluviale e la valorizzazione del sedime dell’ex consorzio agrario – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta – hanno spiegato il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore De Santis – di un piano ambizioso e importante, che rivoluzioner?, salvaguardandone le peculiarit? storiche, architettoniche ambientali e urbanistiche, uno degli scorci pi? tipici e identitari della nostra citt?. Valorizzare luoghi del cuore come Borgo Rivera, la Fontana delle 99 Cannelle, il Parco delle Acque o il fiume Aterno, riqualificare vecchi edifici e migliorare la viabilit? di un quadrante strategico per la mobilit? cittadina ? una sfida che siamo pronti ad affrontare e vincere cos? come stiamo facendo sui parcheggi cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Quello nell’ex Caserma Rossi ? avviato cos? come gli altri previsti a ridosso del centro storico, ad esempio quello nei pressi di Porta Castello, mentre per il parcheggio multipiano su viale della Croce Rossa abbiamo approvato il progetto esecutivo da mandare a gara – si apprende dal portale web ufficiale. Sono queste le risposte che diamo alla comunit? di fronte alla richiesta di miglioramento della vivibilit? e della quotidianit? per cittadini, famiglie, studenti e turisti”.

