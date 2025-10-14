L’Aquila, Giunta: Scuola nazionale amministrazione, ok con convenzione Univaq per inizio attività. Biondi: “Il lascito del rettore emerito Alesse alla città e al territorio”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La giunta comunale ha approvato lo schema del protocollo d’intesa recante le procedure operative per l’avvio del polo formativo territoriale dell’Abruzzo della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), che sar? sottoscritto dal ministro competente, dalla Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 2009, dal Comune dell’Aquila, dalla Regione Abruzzo, dall’Universit? degli Studi dell’Aquila e dalla Sna stessa – viene evidenziato sul sito web. La costituzione di un centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione presso il Comune dell’Aquila, che sar? dotato di tecnologie innovative per l’insegnamento e l’esercitazione tecnico-pratica, ? uno degli interventi, finanziato per complessivi 20 milioni di euro, dal Piano nazionale complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Il polo formativo che nascer? all’Aquila, la cui sede definitiva sar? a breve individuata in accordo tra Comune e Universit?, erogher? formazione, in presenza e da remoto, a favore delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione a quelle locali e agli enti e alle organizzazioni del territorio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-specialistiche – si apprende dalla nota stampa. In particolare, il polo promuover? formazione nella materia afferente alla prevenzione e gestione delle emergenze e alla successiva fase della ricostruzione, in considerazione delle competenze acquisite a seguito del sisma del 2009, permettendo cos? di innalzare l’offerta formativa a disposizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.Successivamente alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, sar? costituito un comitato di coordinamento, composto da un rappresentante del dipartimento della Funzione pubblica e da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie, che avr? il compito di rilevare i fabbisogni formativi, rispetto ai quali verranno individuati il programma annuale delle attivit? e i corsi da svolgere – “Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, la nostra citt? si conferma protagonista ai massimi livelli istituzionali della vita culturale e formativa della Nazione – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – La Sna rappresenta un rilevante passaggio strategico ai fini della rinascita e dello sviluppo dell’intero comprensorio, oltre a essere un importante risultato, che implementer? l’offerta formativa a disposizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Un atto che rappresenta un lascito concreto e spirituale del rettore emerito dell’Universit? dell’Aquila, Edoardo Alesse, recentemente scomparso, che ha sottoscritto l’accordo poco prima della sua prematura e dolorosa scomparsa e ha sempre fortemente sostenuto questo progetto”.

