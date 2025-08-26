L’Aquila, Giunta: Sicurezza stradale, ok a tavolo coordinamento e programmazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Con la delibera n?388 votata nell’ultima seduta di Giunta comunale si va verso l’istituzione di un Tavolo di Coordinamento e Programmazione sulla sicurezza stradale”, ? quanto comunica l’assessore con delega alla Sicurezza stradale e Polizia Municipale Laura Cucchiarella che spiega: “in aggiunta alla task force di recente costituzione composta dai dirigenti e dai tecnici del Comune dell’Aquila, la creazione di questo Tavolo mira a contribuire alla risoluzione dei problemi legati alla sicurezza degli utenti della strada sulla rete viaria comunale”.“ Recentemente l’argomento della sicurezza stradale ? stato, purtroppo, al centro delle cronache locali, soprattutto in seguito agli incidenti che si sono verificati lungo le arterie principali della citt?. L’intento ? quello di approfondire le segnalazioni che arrivano non solo all’attenzione degli uffici comunali, ma anche quelle che vengono rappresentate al Consiglio comunale, per cercare soluzioni tecnicamente compatibili con le norme del Codice della Strada alle criticit? rilevate”.Continua Cucchiarella: “il Tavolo sar? presieduto dall’assessore alla sicurezza stradale che ne coordiner? le attivit? e la convocazione, e composto dagli assessori alla Viabilit?, alla Mobilit? e alla Poliza Municipale, nonch? dai rispettivi dirigenti e tecnici – precisa la nota online. Uniti ad essi saranno parte del tavolo anche due consiglieri comunali di maggioranza e due di opposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “”Il Tavolo di Coordinamento e Programmazione potr? essere integrato con dirigenti/rappresentanti di Enti, Amministrazioni e Societ? quali ANAS, Provincia, A.M.A. e tutti i soggetti interessati, per affrontare al meglio gli argomenti oggetto di discussione nel Tavolo stesso – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Conclude l’assessore: “intendiamo, dunque, fornire risposte certe alla domanda di sicurezza che la cittadinanza pone all’Amministrazione, garantendo l’attenzione che l’argomento merita – viene evidenziato sul sito web. “

