L’Aquila, Giunta: via libera a disciplinare nomina Garante dei diritti delle persone anziane

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Via libera della giunta comunale all’istituzione, e al relativo disciplinare che ne regoler? le funzioni e il meccanismo di nomina, del Garante dei diritti delle persone anziane che avr? specifici compiti di tutela di tale categoria di cittadini, nonch? di ascolto e promozione delle relative istanze e segnalazioni, monitoraggio dei servizi ad essi offerti e raccordo con le competenti Istituzioni e gli Enti del territorio – L’iniziativa fa seguito alla mozione approvata il 26 maggio scorso dal Consiglio comunale proposta dai consiglieri Leonardo Scimia, Daniele Ferella, Fabio Frullo e Alessandro Maccarone, capigruppo rispettivamente di Fdi, Lega, Udc e L’Aquila protagonista – viene evidenziato sul sito web. La figura del Garante, che sar? gratuita e senza alcun costo per l’amministrazione, verr? individuata con un’apposita procedura ad evidenza pubblica e successivamente, una volta individuata, sar? nominata con un provvedimento a firma del sindaco – riporta testualmente l’articolo online. Potr? rimarr? in carica per 5 anni e sar? rinnovabile per una solta volta – si legge sul sito web ufficiale. Diverse le funzioni del Garante tra cui le seguenti: • vigila sull’applicazione a livello cittadino di tutte le norme, interne ed internazionali, adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune dell’Aquila;• sostiene ogni iniziativa volta a prevenire ed impedire ogni discriminazione tra anziani e ad assicurare alle persone anziane l’erogazione di prestazioni adeguate atte a soddisfare il diritto alla salute e il miglioramento della qualit? di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario, nei confronti dell’amministrazione interessata;• monitora il rispetto dei requisiti qualitativi dell’assistenza e dei servizi erogati agli anziani da strutture pubbliche e private;• collabora con la rete dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari gi? incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali degli anziani;• riferisce annualmente al Consiglio comunale sull’attivit? svolta, proponendo le iniziative che ritiene opportune per l’incremento del benessere degli anziani, per la valorizzazione del ruolo e dei compiti delle organizzazioni che svolgono attivit? in favore degli anziani e per l’attuazione del principio di sussidiariet?.“Con questa iniziativa – spiega il sindaco, Pierluigi Biondi – il nostro Comune compie un altro passo in avanti in termini di inclusivit? e attenzione nei confronti di una significativa fascia della nostra popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo, oltre valorizzare il ruolo e il patrimonio umano e sociale rappresentato dalle persone anziane, ? quello di mettere disposizione una figura che, nel loro interesse, possa essere un punto di riferimento per istituzioni, enti, associazioni sindacali e tutte quelle formazioni che un tempo erano chiamate ‘corpi intermedi’ per migliorarne la qualit? di servizi e delle iniziative”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it