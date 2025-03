L’Aquila, Giuramento allievi Vigili del Fuoco: le modifiche al traffico e alla viabilità per venerdì 4 aprile

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:In vista della cerimonia di giuramento degli allievi del 99? corso allievi dei Vigili del Fuoco, che si svolger? nella mattinata di venerd? 4 aprile in Piazza Duomo, il Comando di Polizia municipale ha emanato un’ordinanza con cui vengono disposte una serie di divieti e limitazioni alla circolazione stradale, anche in ordine alle aree di sosta di alcune zone in centro storico – recita il testo pubblicato online. Le indicazioni, tutte relative alla giornata del 4 aprile, sono indicate anche nel documento pubblicato sull’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila (consultabile al seguente link: https://www.albo-pretorio – it/albo/archivio4_atto_0_559146_0_3.html) ZONA PIAZZA DUOMO ZONA VILLA COMUNALE AREE DI PARCHEGGIO

