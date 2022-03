L’Aquila, Giusti fra le Nazioni, un lume per il presente e per il futuro: l’Ambasciata d’Israele conferisce la più alta onorificenza civile alla memoria di Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Guide morali a orientarci nella scelta fra il bene e il male – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono i Giusti fra le Nazioni, persone che nei drammatici anni della Seconda guerra mondiale operarono una netta scelta e, contro la legislazione antisemita e la politica di sterminio del regime nazi-fascista, protessero e salvarono uomini, donne, bambini ebrei.

I cittadini italiani riconosciuti Giusti fra le Nazioni sono circa 700. Da oggi all’elenco si aggiungono anche i nomi di Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis. Il primo era impiegato presso la questura dell’Aquila, dove era responsabile degli ebrei internati nell’area, e il secondo era podest di Carapelle Calvisio – recita il testo pubblicato online. Entrambi si adoperarono per assicurare la vita delle famiglie Billig, Fleischmann e Dagan, salvandole dai rastrellamenti delle truppe naziste in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

La cerimonia per l’attribuzione della pi alta onorificenza civile dello Stato d’Israele si svolta stamattina nell’Auditorium Renzo Piano dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

A rievocare i fatti storici, nell’emozione collettiva degli invitati alla cerimonia, i racconti di Yaakov, figlio del salvato Manfred Billig, Elisheva e Liora Fleischmann, figlie del salvato Luigi Fleischmann, Batsheva Dagan, vedova del salvato Yehezkel, dei pronipoti di Mario De Nardis, Davide Pitone e Lorenzo Ferrante, e della nipote di Pancrazio De Lauretis, Maria Vittoria De Matteis.

Mandati prima a Navelli, le famiglie Billig, Fleischman e Dagan vennero allertate nel 1943 dal capo della polizia dell’Aquila De Nardis del pericolo di deportazione in Polonia – Incitandoli a scappare, e aiutandoli a trovare rifugio nel villaggio di Carapelle Calvisio, De Nardis si assicur che le famiglie ebree potessero sfuggire le persecuzioni – precisa la nota online. Qui esse poterono contare anche sulla preziosa collaborazione dell’allora podest Pancrazio De Lauretis, che offr e procur a tutti documenti italiani contraffatti.

per questi fatti che lo Yad Vashem, il Centro Mondiale per la Memoria dei Martiri e degli Eroi della Shoah istituto subito dopo la nascita d’Israele, ha riconosciuto Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis Giusti fra le Nazioni.

Come ha sottolineato l’Ambasciatore d’Israele in Italia, Dror Eydar, nel corso del suo intervento:

“Siamo un popolo che ricorda – si legge sul sito web ufficiale. La memoria, per noi popolo ebraico, una questione essenziale, una parte profonda del segreto della nostra esistenza nella storia – Del resto, che cosa saremmo senza memoria? Proprio perch ci siamo sempre ricordati di Gerusalemme negli ultimi duemila anni, siamo finalmente riusciti a ritornarvi nelle ultime generazioni, e a far rinascere l il nostro stato indipendente”. Riferendosi ai Giusti fra le Nazioni ha precisato: “I nostri saggi che vissero nelle prime generazioni dopo la distruzione del Secondo Tempio di Gerusalemme, hanno tratto dal passo biblico della Creazione, nel libro della Genesi, un insegnamento morale universale: “Ecco perch Adamo, il primo uomo, fu creato da solo – Per insegnare che, chiunque distrugga una sola anima, come se avesse distrutto un mondo intero – aggiunge testualmente l’articolo online. Mentre chiunque salvi una sola anima, come se salvasse un mondo intero”.

“Con orgoglio e onore abbiamo voluto essere parte attiva nell’organizzazione di questa cerimonia – Si tratta dell’attribuzione della pi alta onorificenza civile dello Stato d’Israele ai nostri concittadini Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis, che da oggi entrano a far parte dei Giusti fra le Nazioni per aver salvato la vita alle famiglie Billig, Fleischmann e Dagan durante i rastrellamenti delle truppe naziste in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’Aquila ha una storia importante legata alla commemorazione delle vittime della Shoah. Ne sono un segno tangibile le pietre d’inciampo dedicate ad Annina e Luigi Santomarrone, nella frazione di Roio, e quella dedicata a Guido Della Pergola, che abbiamo riposizionato a Piazza Duomo dopo la rimozione a causa del terremoto – recita il testo pubblicato online. In memoria del questore reggente di Fiume, Giovanni Palatucci, che si adoper per la salvezza di migliaia di ebrei dalla deportazione, dichiarato Giusto tra le Nazioni, abbiamo collocato un cippo con targa all’ingresso della Questura dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Infine, abbiamo voluto testimoniare la nostra solidariet ai superstiti dell’Olocausto con il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, che ci ha inviato un messaggio da leggere oggi durante la cerimonia in segno di vicinanza e di partecipazione a questa importante iniziativa” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presente alla cerimonia di commemorazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Hanno inoltre preso parte alla cerimonia: il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la Coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo, la Prof.ssa Milena Santerini, la presidente della Comunit Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il Consigliere dell’Unione delle Comunit Ebraiche Italiane, Davide Jona Falco, l’Assessore ai Rapporti Internazionali del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio, il sindaco di Navelli, Paolo Federico, e il sindaco di Carapelle Calvisio, Rosella Galasso – recita il testo pubblicato online.

LA STORIA DEL SALVATAGGIO DA PARTE DI MARIO DE NARDIS E PANCRAZIO DE LAURETIS

Miriam Stolek, nata Metzger a Lipsia nel 1921, e sua sorella Henny, nata nel 1908, arrivarono nel campo di Ferramonti nel 1942 e da l furono inviate al Confino Libero all’Aquila, nel maggio 1943.

Miriam doveva presentarsi alla questura e l conobbe De Nardis, capo della polizia – viene evidenziato sul sito web. Egli organizz un rifugio per sua sorella, che era disabile, presso una famiglia italiana in citt (non si conosce il nome e Miriam pag), e port Miriam in un convento – riporta testualmente l’articolo online. Qui la present alla madre superiora come ebrea e questa accett di accoglierla – La vestirono con il tipico abbigliamento da suora – viene evidenziato sul sito web.

De Nardis le procur dei documenti falsi a nome di Maria Della Sano – aggiunge testualmente l’articolo online. Doveva indossare il crocifisso – riporta testualmente l’articolo online. Miriam era una donna religiosa e cerc per tutti gli anni della guerra di osservare la kasherut. Fingeva di pregare, ma di nascosto recitava “Avinu Malkenu- Nostro Padre e Nostro Re”.

De Nardis le procur anche un lavoro come venditrice di biglietti al cinema – si apprende dal portale web ufficiale.

I tedeschi, che erano gi nella zona, erano soliti fare delle perlustrazioni, e un giorno, a met del 1944, Miriam venne fermata dai tedeschi che la portarono alla fermata dell’autobus, dove sostava gi un “autobus per Auschwitz”. Avvertito, il De Nardis arriv sul posto e riusc ad ottenerne la liberazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Egli non la lasciava girare da sola di notte e la accompagnava dal lavoro al cinema al monastero – aggiunge testualmente l’articolo online.

Nello stesso periodo furono mandati a Navelli tre altre famiglie ebree con lo status di internati civili: le tre famiglie Billig, Fleischmana, Degen.

Nel corso del 1943 arrivarono a Navelli poliziotti dall’Aquila e li misero in guardia dal pericolo di deportazione in Polonia – viene evidenziato sul sito web. E cos scrive Emanuel Billig: “Nel gennaio 1944 ricevemmo l’allarme dal capo della polizia de l’Aquila, De Nardis, di allertare le famiglie ebree a fuggire perch sapeva che i tedeschi pianificavano di portarli in Polonia – si apprende dal portale web ufficiale. Non tutti ascoltarono il suo avvertimento e lui si present un’altra volta per dire che due camion stavano venendo a prenderli.

De Nardis li aiut a raggiungere il piccolo villaggio di Carapelle – Tutti gli abitanti sapevano dell’arrivo delle famiglie che, tra di loro, parlavano in tedesco, per cui era chiaro che fossero ebrei.

Il sindaco Pancrazio De Lauretis di sua iniziativa offr e procur a tutti documenti italiani contraffatti”.

