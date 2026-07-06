L’Aquila, Governo non impugna leggi su qualità architettonica e aree idonee: Campitelli elogia il lavoro svolto

Il Governo conferma la validità dei progetti di legge promossi da Nicola Campitelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia per l’Urbanistica e l’Energia della Regione Abruzzo.

I due progetti di legge in questione riguardano le “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” e le “Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”. Il Governo non ha rilevato vizi di legittimità costituzionale e, quindi, non impugnerà le leggi, confermando così la correttezza e la coerenza delle scelte fatte.

Campitelli ha espresso soddisfazione per questa decisione, affermando: “È per me un grande motivo di orgoglio, perché conferma la razionalità delle scelte e un lavoro estremamente competente del Servizio legislativo del Consiglio regionale e della mia squadra”. Il consigliere regionale ha inoltre sottolineato che questa decisione dimostra la volontà politica di aver creato normative serie, rispettose dell’ambiente e in grado di favorire gli investimenti per lo sviluppo della regione.

Questa notizia arriva come risposta a chi ha criticato i progetti di legge in modo fazioso e strumentale. Campitelli conclude confermando che le leggi approvate sono in grado di promuovere lo sviluppo della regione Abruzzo, in particolare nei settori dell’urbanistica e dell’energia.

La decisione del Governo di non impugnare questi progetti di legge conferma la validità delle scelte fatte e premia il lavoro svolto da Campitelli e dalla sua squadra.