L’Aquila, Graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi del Progetto CASE a separati o divorziati

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di 10 alloggi del Progetto CASE, destinati a soggetti separati o divorziati, con o senza figli, con reddito complessivo compreso tra 12.000,00 e 35.000,00 euro – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa rientra nelle misure di sostegno abitativo promosse dal Comune dell’Aquila per offrire risposte concrete a persone in difficolt?.“Proseguiamo nel nostro impegno volto a rafforzare gli strumenti di welfare locale, offrendo un supporto reale a persone che, a seguito di separazioni o divorzi, si trovano ad affrontare nuove difficolt? abitative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio gli uffici per l’efficienza nella gestione della procedura e per l’attenzione posta nel valutare ogni singola situazione” dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.La graduatoria definitiva ? consultabile sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

