L’Aquila, Gran Fondo città dell’Aquila, le modifiche alla viabilità per domenica 14 settembre

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista della 9^ edizione della gara ciclistica “Gran Fondo Citt? dell’Aquila”, prevista nella giornata di domenica 14 settembre 2025, il Comando di Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dispone una serie di modifiche alla viabilit? dell’area interessata dalla competizione sportiva, come di seguito riportate: – Via lacobucci e Via D’Annunzio: dalle ore 6.00 alle ore 15.00 il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri su ambo i lati;- Via XXIV maggio, tratto compreso tra Viale Crispi e Via D’Annunzio:- Viale Collemaggio: dalle ore 6.30 alle ore 9.00 e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 il divieto di transito;- Viale Crispi: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 il divieto di transito;- Via Piave: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 il divieto di transito – I residenti di Viale Crispi e di Viale Collemaggio, limitatamente al tratto non rientrante nel percorso della gara, potranno transitare compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione in programma – viene evidenziato sul sito web.

