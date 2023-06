L’Aquila, Gran Premio dell’Aquila, modifiche alla viabilità domenica 2 luglio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Tutto pronto per il “Gran Premio dell’Aquila”, che domenica 2 luglio torna sul tracciato dello storico circuito di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online.

“L’evento, organizzato dal Comune dell’Aquila in collaborazione con l’associazione Drive Experience, non prevede competizione, ma l’esibizione in sicurezza di automobili leggendarie che hanno fatto la storia delle corse italiane ed estere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Insieme alle vecchie glorie, sfileranno a velocit? di divertimento anche alcuni pinnacoli dell’attuale tecnologia automobilistica pi? avanzata – si legge sul sito web ufficiale. Un’occasione unica per vedere e sentire dal vivo alcune delle pi? rare ed esotiche vetture sportive del panorama mondiale” ha dichiarato il vice sindaco, Raffaele Daniele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Sulle modifiche alla viabilit? ? intervenuta l’assessore con delega alla Polizia Municipale, Laura Cucchiarella: “Per consentire lo svolgimento della manifestazione sar? necessario procedere alla modifica del traffico – riporta testualmente l’articolo online. Nel dettaglio, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di domenica 2 luglio, ? prevista la chiusura al transito veicolare e pedonale del percorso della manifestazione rievocativa non agonistica composto da Viale Collemaggio, Viale Crispi, la SS17 nel tratto compreso tra Porta Napoli e Via Girolamo da Vicenza, piazzale Tullio de Rubeis e Via Caldora – Oltre che nelle strade sopra elencate, sar? istituito il divieto di sosta con rimozione forzata degli ingombri a partire dalle ore 6.00 fino alle ore 18.00 anche sul tratto di viale Crispi compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre e l’intersezione con Viale Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si ravvisa anche la necessit? di effettuare la chiusura al transito veicolare, eccetto residenti ed autorizzati, di Viale Crispi (tratto compreso tra le intersezioni con Via XX Settembre e Viale Collemaggio), Via Strinella (tratto compreso tra le intersezioni con Via Pescara e Via Caldora), Via Caldora (tratto compreso tra le intersezioni con Via Strinella e Piazza Tullio de Rubeis), Via Cencioni e Via della Crocetta (tratto compreso tra le intersezioni con Via Cencioni e Via Girolamo da Vicenza).

Infine” conclude l’assessore Cucchiarella “sar? aperto un varco dalle ore 10.30 alle ore 11.30 sulla SS17, nel tratto compreso tra l’innesto della SP615 e la SS5/bis.”

