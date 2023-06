L’Aquila, Gran Premio dell’Aquila, mostra all’Emiciclo su Amedeo Caprarica

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Il Colonnato del Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale, ospiter? dal pomeriggio di sabato 1? luglio all’intera giornata della domenica seguente una inedita mostra fotografica e documentale dedicata al ricordo di Amedeo Capranica, persona di spicco degli Anni Cinquanta del Novecento, storico Direttore dell’Automobile Club cittadino, imprenditore qualificato e protagonista assoluto dello sport motoristico abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

La cura della Mostra, allestita dall’aquilana One Group di Francesca Pompa coadiuvata dal maestro della grafica Duilio Chilante, si avvale del prezioso archivio di Pierluigi Trojani, nipote di “don Amedeo”, unico giudice di gara ancora vivente dello storico Circuito cittadino di cui si propongono alcune affascinanti immagini – All’iniziativa ha collaborato anche Walter Capezzali, all’epoca giovane esordiente del giornalismo aquilano che ricorda nitidamente le interviste al Capranica in occasione degli eventi promossi dallo stesso benemerito cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online.

La Mostra ? significativamente intitolata “Amedeo Capranica, aquilano di rango, motore di progresso”.

Il patrocinio dell’interessante manifestazione ? del Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

Il Vice Sindaco Raffaele Daniele ha cos? ricordato le motivazioni dell’iniziativa: “Questo evento, viene ospitato non a caso all’interno del Gran Premio dell’Aquila, proprio perch? Amedeo Capranica fu il principale ispiratore del Circuito di Collemaggio e della Coppa Cidonio – aggiunge testualmente l’articolo online. ? importante per le nuove generazioni capire perch? oggi riproponiamo quello stesso tracciato, ma in chiave moderna”.

