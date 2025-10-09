L’Aquila, Gran Sasso: cabinovia Fosse di Paganica-Scindarella, inizia l’iter per la progettazione

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Muove i primi passi l’iter per la realizzazione della cabinovia di collegamento tra le Fosse di Paganica e Monte Scindarella, sul Gran Sasso – Il Comune dell’Aquila, infatti, ha affidato ad una societ? specializzata l’incarico per la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), propedeutico per la programmazione delle successive fasi tecnico-amministrative – si apprende dalla nota stampa. “Abbiamo a disposizione oltre 19 milioni: 9 stanziati nell’ambito del programma FSC 2021-27, 3 a valere sulla legge regionale 44 del 2004 e 7,2 previsti con delibere Cipe 135 del 2012 e 49 del 2016. – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna – Si tratta di un primo, decisivo, passo per la nascita di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo della montagna aquilana di cui si parla da decenni, conforme al Piano d’Area del Gran Sasso e che oltre ad avere significativi, e positivi, riflessi sul turismo e gli sport invernali rappresenta un importante alternativa di sicurezza, in uscita, dall’altopiano di Campo Imperatore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un percorso che, come Amministrazione, seguiamo costantemente da tempo, e sul quale possiamo contare sui sempre preziosi suggerimenti del consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia”.

