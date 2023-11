L’Aquila, Gran Sasso: dal Comune 66mila euro per il ripristino del tetto dell’Ostello di Campo Imperatore

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Ammonta a 66mila euro la cifra stanziata dal Comune dell’Aquila per i lavori di ripristino del tetto dell’Ostello di Campo Imperatore, danneggiato a causa delle violente raffiche di vento che a fine ottobre hanno sferzato il comprensorio montano aquilano, con punte di oltre 190 chilometri orari, come rilevato dalle centraline delle stazioni meteo presenti in quota – si legge sul sito web ufficiale.

“I lavori inizieranno a strettissimo giro e non avranno una lunga durata – si apprende dal portale web ufficiale. Ricevute le segnalazioni dei danni ci siamo attivati prontamente per individuare il percorso amministrativo pi? rapido per consentire le riparazioni dei danni – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – si apprende dal portale web ufficiale. “La complessit? principale non ? rappresentata dagli interventi previsti quanto, piuttosto, dalla necessit? di operare in situazioni il pi? possibile ideali, ovvero con venti assenti o deboli e con condizioni meteo adeguate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo, tuttavia, ottimisti sulla possibilit? che la struttura possa tornare ad essere operativa in vista dell’apertura sciistica, anch’essa condizionata dalle precipitazioni nevose, molto attese da operatori e appassionati degli sport invernali”.

