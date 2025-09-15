L’Aquila, Gran Sasso: giunta, 1 milione per lavori Ostello e tunnel collegamento funivia-albergo

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Ammonta a 1 milione e 30mila euro la somma che il Comune dell’Aquila impiegher? per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di due strutture centrali per il bacino montano del Gran Sasso: l’ostello e il tunnel di collegamento tra lo storico albergo di Campo Imperatore e la funivia – viene evidenziato sul sito web. Lo ha stabilito la giunta comunale che ha approvato il progetto esecutivo per i due interventi sostenuti con risorse a valere sulle delibere Cipe 16/2020, con cui sono stati stanziati 550mila euro del programma ReStart, e Cipe 135/2012, attraverso una ripartizione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015, della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Con i lavori dell’albergo di Campo Imperatore, finanziati per 3,8 milioni di euro, ripresi nei mesi scorsi, e il grande sforzo, economico oltre che tecnico progettuale, per la sostituzione delle funi portanti della funivia, su cui il Comune ha investito 4 milioni, queste operazioni, quella sull’ostello e quella sul tunnel di collegamento, confermano l’impegno, concreto e strutturale nei confronti della nostra montagna e dei suoi operatori – precisa il comunicato. Operazioni condivise ascoltando le necessit? del territorio e in sinergia con consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia, che ringrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Gran Sasso ? un elemento strategico nei processi di promozione e valorizzazione turistica del nostro territorio e questa maggioranza ? a lavoro per restituire alla comunit?, ai lavoratori e agli appassionati strutture funzionali, sicure e accoglienti per fruire nel migliore dei modi, tutto l’anno, un patrimonio straordinario sotto il profilo naturalistico e ambientale”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

