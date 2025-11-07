- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 7, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Gran Sasso: presidio soccorso alpino Gdf a Campo Imperatore, firmato accordo...
Attualità

L’Aquila, Gran Sasso: presidio soccorso alpino Gdf a Campo Imperatore, firmato accordo con Centro Turistico

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo, e il generale di brigata Massimo Mendella, Comandante regionale della Guardia di Finanza, hanno sottoscritto un’intesa in virt? della quale verr? istituito un presidio del soccorso alpino delle Fiamme Gialle a Campo Imperatore – recita la nota online sul portale web ufficiale.  Presente, al momento della sottoscrizione, anche il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – si apprende dal portale web ufficiale.  “Grazie a questo accordo – spiegano Museo e Faccia – verranno messi a disposizione degli spazi a servizio del personale del soccorso alpino Gdf che, qualora ve ne fosse necessit?, potranno intervenire in maniera ancora pi? tempestiva per prestare assistenza in alta quota – Si tratta di un virtuoso esempio di collaborazione finalizzata a migliorare gli standard di sicurezza della nostra montagna per cui ringraziamo la Guardia di Finanza, tutte le Forze dell’ordine, i volontari e quanti operano quotidianamente per garantire la tutela e la valorizzazione del territorio del Gran Sasso – L’accordo, che rafforza ulteriormente il legame tra le istituzioni e il Centro turistico, consentir? di assicurare una presenza stabile e qualificata in un’area strategica per il turismo montano e le attivit? escursionistiche – Un presidio che rappresenta non solo un importante passo avanti sul piano della sicurezza, ma anche un segnale concreto dell’impegno congiunto per rendere il Gran Sasso sempre pi? accogliente, accessibile e sicuro per residenti e visitatori”. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it