L’Aquila, Gran Sasso: presidio soccorso alpino Gdf a Campo Imperatore, firmato accordo con Centro Turistico

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo, e il generale di brigata Massimo Mendella, Comandante regionale della Guardia di Finanza, hanno sottoscritto un’intesa in virt? della quale verr? istituito un presidio del soccorso alpino delle Fiamme Gialle a Campo Imperatore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Presente, al momento della sottoscrizione, anche il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – si apprende dal portale web ufficiale. “Grazie a questo accordo – spiegano Museo e Faccia – verranno messi a disposizione degli spazi a servizio del personale del soccorso alpino Gdf che, qualora ve ne fosse necessit?, potranno intervenire in maniera ancora pi? tempestiva per prestare assistenza in alta quota – Si tratta di un virtuoso esempio di collaborazione finalizzata a migliorare gli standard di sicurezza della nostra montagna per cui ringraziamo la Guardia di Finanza, tutte le Forze dell’ordine, i volontari e quanti operano quotidianamente per garantire la tutela e la valorizzazione del territorio del Gran Sasso – L’accordo, che rafforza ulteriormente il legame tra le istituzioni e il Centro turistico, consentir? di assicurare una presenza stabile e qualificata in un’area strategica per il turismo montano e le attivit? escursionistiche – Un presidio che rappresenta non solo un importante passo avanti sul piano della sicurezza, ma anche un segnale concreto dell’impegno congiunto per rendere il Gran Sasso sempre pi? accogliente, accessibile e sicuro per residenti e visitatori”.

