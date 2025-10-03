L’Aquila, Grande partecipazione e tante belle emozioni alla festa dei nonni, che si è tenuta nel piccolo teatro “Lolli Quaranta” presso l’Istituzione Centro Servizi per Anziani

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Con la partecipazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, Daniela Bafile, del Direttore, Andrea Di Biase, della Coordinatrice medico di struttura, Anna Calvarese, dell’assistente sociale, Assunta Sivo, gli ospiti della Residenza per anziani, con il personale che a vario titolo presta servizio nella struttura e con i volontari dell’ Associazione AVULSS e Centro Sociale Torrione- San Francesco “Italo Iuliano” hanno dato vita ad uno spettacolo che si ? svolto alla presenza dei tanti familiari, tra cui molti giovani, e di coloro che hanno voluto partecipare a questa bellissima ricorrenza, che ogni anno viene festeggiata nella Residenza – viene evidenziato sul sito web. “? stato un momento per dire grazie e donare un sorriso ai nonni, figure centrali per le famiglie, custodi della memoria familiare, sostegno quotidiano e veri e propri antidoti alla solitudine sociale che spesso attanaglia le nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un grazie a chi ha realizzato il bellissimo spettacolo che ? andato in scena e un particolare, sentito ringraziamento alla Corale Gran Sasso che ha allietato il pomeriggio con i pi? bei canti della tradizione popolare abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, poich? le emozioni pi? belle sono quelle condivise, un grazie per la partecipazione anche a L’Aquila per la Vita, che ha voluto essere presente, con il proprio Presidente, Giorgio Paravano, a questo speciale appuntamento” ha dichiarato la Presidente Bafile

