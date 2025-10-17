L’Aquila, Grande successo per la prima assoluta di “Via dei Matti 43” di e con Marco Valeri al Ridotto del Teatro Comunale “V.Antonellini” dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Applausi e profonda emozione per “Via dei Matti 43”, scritto e interpretato da Marco Valeri con la regia di Francesco Nicolini, spettacolo promosso e organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, andato in scena al Ridotto del Teatro Comunale “V.Antonellini”. Un racconto poetico e toccante che affronta con sensibilit? il tema della salute mentale, dell’infanzia negata e della forza salvifica della solidariet?. Ambientato nella “Libereria di Via dei Matti 43”, dove i libri “liberano” chi li legge, lo spettacolo invita a riflettere sulla fragilit? come risorsa e sulla capacit? di rinascere – si apprende dalla nota stampa. ?”Via dei Matti 43”? un messaggio di speranza e un invito alla consapevolezza sulla salute mentale – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – precisa la nota online. – La cultura e il teatro sanno curare, unire e restituire dignit?. L’Aquila ? orgogliosa di accogliere opere che trasformano l’arte in impegno e comunit?.?Con “Via dei Matti 43”, il Comune dell’Aquila si conferma luogo di dialogo tra arte e sensibilit? sociale, una citt? che continua a credere nella cultura come via di cura, inclusione e rinascita – viene evidenziato sul sito web.

