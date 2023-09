L’Aquila, Grandi Rischi: Coccia presidente commissione, le congratulazioni del sindaco Biondi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

“Rivolgo al professor Eugenio Coccia le pi? vive e sentite congratulazioni per la nomina a presidente della Commissione Grandi Rischi – Ho frequentemente avuto modo di confrontarmi con lui negli anni trascorsi alla guida del Gran Sasso Science Institute dell’Aquila, apprezzando ogni volta le sue competenze, conoscenze e capacit?. Elementi che sono certo lo continueranno ad accompagnare nel prestigioso e complesso incarico che l’attende al vertice di un organismo strategico per il Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?, inoltre, un motivo di vanto che la scelta effettuata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sia ricaduta su una personalit? che ha contribuito alla crescita scientifica e culturale di questo territorio e conferma la straordinaria vocazione di questa citt? nel campo dell’alta formazione e della conoscenza”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

