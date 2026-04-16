L’Aquila, Green Food Week: lo chef Franco Franciosi e l’influencer “Sonounfregnoabruzzese” protagonisti al “Meatless Day” della mensa universitaria di Coppito

La Green Food Week ha preso il via con grande entusiasmo all’Università dell’Aquila grazie al “Meatless Day”, evento promosso dall’Azienda per il Diritto agli Studi, dall’ateneo aquilano e da Sodexo. A rendere ancora più speciale l’occasione è la partecipazione dell’influencer abruzzese Hugo Mosquera, noto come “Sonounfregnoabruzzese”, con oltre 200mila follower sui social media, che sarà testimonial dell’evento.

Mosquera, appassionato sostenitore della sostenibilità alimentare, ha scelto di aderire al “Meatless Day” per sensibilizzare sul consumo di cibo locale, stagionale e consapevole. L’iniziativa, che si svolgerà nella mensa universitaria di Coppito, vedrà anche lo show cooking dello chef Franco Franciosi, noto ambasciatore della cucina abruzzese e della tradizione culinaria del territorio marsicano.

L’influencer pescarese è conosciuto per la sua comicità intelligente e per il modo in cui racconta la vita quotidiana e il territorio abruzzese attraverso i suoi canali social. Mosquera si impegna attivamente nella valorizzazione del territorio, come dimostra la birra “Fregna bionda” realizzata in collaborazione con un birrificio del Teramano, che ha portato in varie sagre estive per valorizzare le eccellenze locali in maniera innovativa.

Durante tutta la settimana, nelle mense universitarie, sarà proposto un menù dedicato a ricette prevalentemente vegetali, preparate con prodotti locali. L’iniziativa fa parte del programma nazionale dell’Osservatorio Foodinsider, che coinvolge centinaia di mense scolastiche e universitarie in tutta Italia ogni anno.

Mosquera ha espresso la speranza che giornate come il “Meatless Day” possano ispirare i giovani a fare scelte più consapevoli a tavola e nella vita di tutti i giorni. La partecipazione dell’influencer abruzzese conferisce ancora più risonanza all’evento, che punta a sensibilizzare sulla sostenibilità alimentare e sull’importanza di valorizzare le eccellenze locali.