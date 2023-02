L’Aquila, Growing Up, al via i corsi di formazione per i 100 tirocinanti del progetto contro l’emarginazione sociale e per l’inserimento nel mondo del lavoro. Partiti i colloqui di orientamento per l’attivazione dei corsi di formazione

- Advertisement -

Sono partiti in questi giorni i corsi di formazione per i 100 tirocinanti selezionati nell’ambito del bando Growing Up “Agor? Abruzzo – Spazio Incluso”, progetto di innovazione sociale cui l’Amministrazione Comunale dell’Aquila ha aderito fin da subito, di concerto con l’ente d’ambito distrettuale sociale n. 5 “Montagne Aquilane” e con le associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio – recita il testo pubblicato online. Progetto che mira a fronteggiare le situazioni di marginalit? sociale, attraverso un sostegno alle categorie svantaggiate e prive di occupazione, puntando alla loro qualificazione con specifici percorsi di formazione e tirocini presso aziende e imprese, al fine di agevolarne l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online.

“In questa fase – ha spiegato l’assessore alle Politiche comunitarie e ai Rapporti con le istituzioni, Paola Giuliani – si svolger? una vera e propria azione di orientamento, con i formatori che contribuiranno a individuare, attraverso dei colloqui con ciascuno dei tirocinanti e in forma collettiva, le specificit? dei singoli destinatari, per favorire la creazione della migliore opportunit? professionale”.

“I beneficiari del progetto – ha proseguito l’assessore Giuliani – potranno essere inseriti al meglio nel contesto lavorativo e professionale presso cui si troveranno a svolgere il tirocinio – aggiunge testualmente l’articolo online. La fase di orientamento preveder? la mappatura dell’offerta formativa e lavorativa del territorio, finalizzata al collegamento virtuoso tra domanda e offerta di lavoro, con la messa al centro delle abilit?, delle competenze e delle potenzialit? del beneficiario, cercando di finalizzare le specifiche aspettative individuali all’acquisizione della pratica lavorativa”.

L’assessore Giuliani ha inoltre precisato che i colloqui si protrarranno sino alla seconda met? del mese di aprile, “cos? da condurre i beneficiari rapidamente alla fase di formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’amministrazione inoltre – ha concluso – si ? poi attivata per l’imminente uscita dell’avviso di manifestazione di interesse degli enti di formazione accreditati con la Regione Abruzzo, che possono erogare servizi di formazione e di certificazione delle competenze accreditati – precisa la nota online. La partecipazione degli enti di formazione permetter? la costituzione di un catalogo formativo finalizzato alla valorizzazione, rafforzamento e qualificazione dei beneficiari”.

