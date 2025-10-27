L’Aquila, I Capigruppo di Maggioranza in Consiglio Comunale dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In seguito ai gravi episodi di violenza verbale verificatisi durante la scorsa seduta del Consiglio comunale – quando, dopo aver preteso di ascoltare il sindaco, alcuni esponenti dell’opposizione hanno scelto di urlargli contro in modo offensivo e irrispettoso durante il suo intervento, impedendogli di parlare – noi consiglieri comunali di maggioranza abbiamo deciso di non continuare la seduta odierna di consiglio comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa decisione, condivisa da tutti i gruppi della maggioranza, rappresenta un atto di responsabilit? in un momento in cui il clima politico locale necessita di un immediato ritorno al rispetto e alla compostezza istituzionale – si apprende dalla nota stampa. Riteniamo infatti che ciascun rappresentante eletto debba contribuire a mantenere il dibattito entro i limiti del confronto civile, adeguando i toni e i comportamenti alla dignit? del ruolo che ricopre – si apprende dalla nota stampa. Invitiamo pertanto l’opposizione a una seria riflessione sul proprio atteggiamento – Il confronto politico ? e sar? sempre parte della vita democratica, ma le offese e le aggressioni verbali non appartengono a quel confronto e le respingiamo con fermezza al mittente – Il rispetto reciproco e la responsabilit? istituzionale devono essere valori condivisi da tutti coloro che hanno l’onore di rappresentare la citt?. Leonardo Scimia – Capogruppo Fratelli d’Italia Daniele Ferella – Capogruppo Lega Alessandro Maccarone – Capogruppo L’Aquila Protagonista Fabio Frullo – Capogruppo UDC Daniele D’Angelo – Capogruppo Forza Italia

