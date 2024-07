L’Aquila, I Commissariamenti vanno fatti e prima possibile. Non saranno ammessi ulteriori ritardi: l’Amministrazione comunale risponde con impegni concreti, seri e proficui

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Per comprendere appieno il problema, bisogna partire dai dati di fatto, ovvero dai commissariamenti effettuati in questi anni e dai risultati raggiunti – aggiunge la nota pubblicata. Se si analizzano le cifre, si comprende che la scelta recentemente effettuata dall’amministrazione comunale ? stata tanto necessaria quanto doverosa, non rinviabile e urgente – si apprende dalla nota stampa. Bisogna assumersi la responsabilit?, non avere paura e andare avanti – Nei momenti iniziali di questa operazione, la gran parte degli aspiranti commissari si erano proposti ignari delle difficolta, alcuni spinti per dare un contributo utile alla citt? e alla Municipalit?, altri ancora incentivati dal miraggio di percepire il 2% del contributo – riporta testualmente l’articolo online. Decisioni tutte lecite e in taluni casi anche lodevoli, ma certamente non utili a risolvere il problema della ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La scelta operata da questa amministrazione nasce proprio da qui, dall’impossibilita manifesta di riuscire, dopo 15 anni, a fornire una soluzione a quelle pratiche bloccate, senza sbocchi – precisa la nota online. Il sistema dell’algoritmo che sceglieva gli aspiranti commissari solo grazie a combinazioni fortunate, visti i risultati, non poteva e non pu? andare avanti – aggiunge la nota pubblicata. A queste difficolt? si ? aggiunto un altro problema, quello di dover rimuovere il commissario gi? nominato – riporta testualmente l’articolo online. In sostanza le modalit? precedentemente attuate non portavano a risultati concreti; il vecchio sistema non ha funzionato per questo motivo, anche se l’iniziativa in s? era nata con nobile intento di risolvere il problema della ‘pigrizia’ nella ricostruzione di taluni complessi edilizi.Proprio alla luce di quanto sopra, sei mesi fa abbiamo avviato una diversa procedura, che mira a individuare, come commissari, personalit? di spessore, con requisiti chiari e in grado di portare a compimento la ricostruzione degli immobili loro affidati – precisa il comunicato. Di qui l’idea di stabilire che sar? una commissione esaminatrice a far cadere la scelta su candidati affidabili – Un organismo composto da persone di alto profilo che non solo provveder? a scegliere i commissari, ma seguir? anche le pratiche che verranno affidate agli stessi fino alla fine, con tempi certi di realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si poteva fare di meglio? Certamente s?, come per tutte le cose – si apprende dalla nota stampa. Ma di sicuro dovevamo affrontare questo problema con un approccio diverso dal passato, quando le scelte effettuate avevano portato a dei risultati tangibili circa l’insufficienza della pratica adottata, con un numero ridottissimo di casi risolti rispetto ai commissariamenti assegnati – Ringrazio il consigliere Romano per aver posto l’accento su una questione importante e ribadisco, cos? come ? gi? stato detto in V Commissione con il Dir. Arch. Roberto Evangelisti, che non cinque, ma tutte le pratiche ancora sospese saranno seguite con la massima attenzione e all’inerzia ingiustificata ci saranno commissariamenti. Ci aspetta un duro lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. La ricostruzione deve andare avanti – precisa il comunicato. Capisco il ruolo dell’opposizione, ma allo stesso tempo abbiano una responsabilit? verso la citt? che ? iniziato il 6.4.2009, responsabilit? da cui nessuno pu? tirarsi indietro – Nessuno – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it