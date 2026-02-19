L’Aquila, i giovani dominano le richieste di mutui a gennaio: analisi del mercato immobiliare in Abruzzo

MutuilOnline.it ha condotto un’analisi sull’andamento del mercato dei mutui in Italia, focalizzandosi in particolare sui dati relativi alla regione Abruzzo. Secondo i dati raccolti, a gennaio il tasso medio fisso per i mutui in Abruzzo si attesta al 3,43%, registrando un aumento di 60 punti base rispetto all’anno precedente. Al contrario, il tasso variabile si conferma come l’opzione più conveniente, con una media del 2,65%.

Rispetto all’anno precedente, il costo mensile di un mutuo ventennale da 140.000 € con tasso fisso è aumentato di 42 €. Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Products di MutuiOnline.it, commenta che nonostante l’incremento del tasso fisso, rimane comunque a livelli storicamente favorevoli. Sottolinea inoltre che il tasso variabile rappresenta un’opzione interessante per chi è disposto a correre un certo rischio per ottenere un risparmio immediato.

Nella regione Abruzzo, la durata media dei mutui è di 24 anni e 4 mesi, inferiore rispetto alla media nazionale di 24 anni e 10 mesi. Inoltre, l’importo medio richiesto per i mutui è di 117.300 €, al di sotto della media nazionale di 151.400 €. I richiedenti di mutui in Abruzzo sono più giovani rispetto alla media nazionale, con un’età media di 39 anni e 8 mesi. Il tasso fisso rappresenta il 92,4% delle richieste, mentre il variabile solo il 5,7%.

Analizzando i dati provinciali, emerge che a gennaio a L’Aquila i richiedenti di mutuo sono i più giovani, mentre a Chieti registrano l’età media più alta. A Pescara vengono concessi i mutui più lunghi, mentre a L’Aquila si richiedono somme maggiori rispetto a Teramo, dove si registrano i valori medi più bassi per gli immobili.

In conclusione, il mercato dei mutui in Abruzzo mostra un trend di aumento del tasso fisso rispetto all’anno precedente, mentre il tasso variabile si conferma come l’opzione più conveniente. Le differenze tra le province della regione testimoniano variazioni nei dati riguardanti l’età dei richiedenti, la durata e l’importo medio dei mutui, nonché il valore degli immobili.