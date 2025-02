L’Aquila, I giovani imprenditori di #FuturoImpresaLAquila all’incontro su microcredito e bandi agricoltura. L’assessore Lancia: “Bilancio positivo per la prima fase del progetto: operatività, passione e senso di appartenenza”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Bilancio positivo per la prima fase di #FuturoImpresaLAquila, lo strumento promosso dal Comune dell’Aquila, con l’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Ersilia Lancia, attraverso un bando di ANCI cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le politiche giovanili – precisa la nota online. Tante le proposte pervenute dai giovani imprenditori che hanno aderito al progetto con idee che hanno spaziato dal digitale al turismo, all’agricoltura e all’allevamento, dimostrando la “vivacit? delle nuove generazioni nel territorio” e un forte spirito di iniziativa, come sottolineato dall’assessore Ersilia Lancia, a margine dell’incontro su microcredito e bandi agricoltura – viene evidenziato sul sito web. “I partner – ha aggiunto l’assessore – hanno offerto un tutoraggio di qualit?, con incontri pratici, affiancamento nella stesura dei business plan e supporto negli adempimenti burocratici”.Imprenditorialit? giovanile e lavoro, come strumenti strategici: “Lo spopolamento delle aree interne, – spiega l’assessore Lancia – che ? pure un dato sul quale le amministrazioni si debbono confrontare, non ? un destino ineluttabile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La vivacit? e la capacit? delle giovani generazioni responsabilizzano gli amministratori”.Da parte sua, la dottoressa Eugenia Monti di FIRA ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti per sostenere la crescita e lo sviluppo di nuove imprese sul territorio: “Crediamo che forme di collaborazione tra i vari enti possano davvero sostenere la crescita e lo sviluppo di nuove imprese – si apprende dalla nota stampa. L’intraprendenza, la determinazione e il senso di appartenenza al territorio dimostrati dai partecipanti sono stati particolarmente apprezzati, anche nella volont? di restituire qualcosa di importante al territorio”.Nei prossimi mesi verranno forniti aggiornamenti sulla seconda fase, “che si preannunzia sin d’ora interessante e di prospettiva”, confermando #FuturoImpresaLAquila come un modello virtuoso per intercettare e sostenere il talento dei giovani, contribuendo a un futuro pi? prospero per il territorio – riporta testualmente l’articolo online.

