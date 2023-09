L’Aquila, I giovani: tra genitorialità e prospettive future

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Presentato questa mattina a Palazzo Fibbioni all’Aquila l’evento dal titolo “I giovani: tra genitorialit? e prospettive future” che si terr? marted? 12 settembre presso l’Auditorium del Parco alle ore 18:00 e che vedr? la partecipazione del Prof. Paolo Crepet.

Presenti alla conferenza stampa l’Assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini, che ha fortemente voluto l’evento, per offrire alle famiglie un momento di incontro e confronto sui temi dell’educazione:

“L’incontro con il Prof. Paolo Crepet ? importante per dare alle famiglie l’opportunit? di ascoltare il parere di uno dei massimi esperti in Italia nel campo dell’educazione e poter cos? trovare una via efficace di comunicazione con i propri giovani, sempre pi? isolati nel mondo virtuale”.

Il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricordato le molteplici iniziative dell’amministrazione comunale dedicate ai giovani, come il Premio Borsellino sul tema della legalit?:

“I tempi moderni hanno portato ad una fraternizzazione tra genitori e figli, credo che distinguere in modo netto il ruolo dei genitori, quello della scuola e quello delle istituzioni pubbliche sia importante per aiutare i giovani a distinguere ci? che ? la realt? da ci? che ? nel mondo virtuale”.

A concludere la conferenza stampa il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Santangelo:

“Attraverso l’incontro con il Prof. Paolo Crepet vogliamo approfondire alcuni temi che stanno a cuore alle famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I genitori, infatti, vengono sempre messi in discussione nel loro approccio con propri figli che, invece, si ritrovano sempre pi? isolati – precisa la nota online. Questa amministrazione comunale crede nel rapporto tra territorio e istituzioni e mette a disposizione della collettivit? i consigli del Prof. Crepet, per trovare una guida su come ripristinare l’educazione come principio fondante del rapporto genitori-figli”.

