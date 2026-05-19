L’Aquila: i Solisti Aquilani ospitano il brillante violinista Simon Zhu per il concerto di Musica per la città.

I Solisti Aquilani chiudono la rassegna Musica per la città con l’ospite d’eccezione Simon Zhu. Il concerto si terrà domani, mercoledì 20 maggio, alle 18 presso l’auditorium del Parco all’Aquila e sarà un evento inserito nel programma dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, sostenuto e promosso dal Comune dell’Aquila. L’appuntamento rappresenterà anche un’occasione per rendere omaggio al presidente Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres, scomparso il 31 maggio scorso.

Il concerto vedrà i Solisti Aquilani esibirsi insieme a Simon Zhu, uno dei più brillanti violinisti del panorama internazionale. L’evento è atteso con grande interesse dagli amanti della musica classica e rappresenterà un momento di elevato spessore artistico nell’ambito della programmazione culturale della città.

L’iniziativa, inserita nel più ampio contesto dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, si pone l’obiettivo di promuovere la cultura e l’arte come strumenti per la rinascita e la valorizzazione del territorio aquilano. Il concerto dei Solisti Aquilani con Simon Zhu rappresenta uno dei momenti clou di questa programmazione culturale, che si propone di coinvolgere attivamente la comunità locale.

Il Comune dell’Aquila, promotore e sostenitore dell’evento, si impegna costantemente nella valorizzazione dell’arte e della cultura come elementi fondamentali per la ripresa e lo sviluppo della città. L’omaggio a Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres, figura di spicco nel panorama culturale aquilano, sarà un modo per ricordare il suo contributo alla crescita e alla diffusione della cultura nel territorio.

Il concerto dei Solisti Aquilani con Simon Zhu si preannuncia dunque come un momento di grande prestigio e di significativo impatto per la città dell’Aquila, confermando il ruolo centrale che la musica e l’arte giocano nel processo di rinascita culturale e sociale del territorio.