L’Aquila, Icsa: al via domande per servizi climatici

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell’Aquila rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai Soggiorni Climatici, sia Termali che Marini, della durata di 15 giorni ed organizzati come consuetudine anche per l’annualit? 2025.Possono presentare apposita domanda di partecipazione, tutti i cittadini autosufficienti residenti nel Comune dell’Aquila, di et? superiore ai 65 anni che siano in pensione, che non svolgano alcuna attivit? lavorativa e che non usufruiscano di analoghe prestazioni, per l’anno 2025, da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il modello di domanda ? disponibile presso gli Uffici dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani e sul sito internet dell’Istituzione medesima, accessibile agli indirizzi www.exonpi.it – www.istituzionecsa – itLa domanda di ammissione, corredata da tutta la documentazione prevista dal citato modello, deve essere presentata con ogni mezzo idoneo, anche a mano, agli Uffici Amministrativi dell’Istituzione CSA, aperti da luned? al venerd?, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il marted? ed il gioved? anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e non oltre le ore 13.00 del 20 Maggio 2025, come dettagliatamente descritto nel bando – recita il testo pubblicato online. A seguito della scadenza del termine in questione, l’Amministrazione proceder?, previa verifica dei requisiti di accesso, alla valutazione delle istanze sulla scorta degli indicatori previsti nel vigente Regolamento di accesso ai soggiorni climatici per anziani dell’Istituzione CSA ed alla successiva formulazione della graduatoria degli ammessi ai soggiorni stessi.Come consuetudine, ai fini della partecipazione ai Soggiorni ? prevista la compartecipazione dell’utente alla relativa spesa, sulla scorta della situazione economica risultante dall’attestazione ISEE, documento quest’ultimo che potr? anche essere elaborato anche con l’ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF). “Anche per l’annualit? 2025 – afferma la Presidente del CDA – “l’Istituzione Centro Servizi Anziani intende in tal modo garantire un periodo di vacanza e di cure termali, iniziativa che gi? in passato ha registrato una importante partecipazione da parte dei cittadini ultra65enni autosufficienti, al soddisfacimento dei cui bisogni risulta orientata l’intera attivit? Istituzionale dell’Ente”.

