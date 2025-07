L’Aquila, II° Intervento di demuscazione – Avviso intervento macro zona 1

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile, rende noto che, a causa di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento in programma per Luned? 28/07/2025 (Macro Zona 1: San Gregorio, Onna, Monticchio, Sant’Elia, SS 5 bis, Civita di Bagno, Cominio – Lilletta, San Raniero, San Benedetto di Bagno, Ripa di Bagno, Bagno grande, Bagno piccolo, Bagno, Pianola, Poggio di Roio, Roio piano, Santa Rufina, Colle di Roio) ? stato annullato e rinviato al 05/08/2025. Per eventuali chiarimenti ? possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune – laquila – it

