L’Aquila, III° INTERVENTO DI DEMUSCAZIONE – AVVISO INTERVENTO MACRO ZONA 3

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile del Comune dell’Aquila ha comunicato un’importante modifica al calendario relativo al III intervento di demuscazione previsto – Per ragioni di riorganizzazione interna, l’operazione programmata per mercoled? 3 settembre 2025 nella Macro Zona 3 – (Genzano di Sassa, Collefracido, Pagliare di Sassa, Palombaia + zona Cerella, Sassa, Sassa scalo, Brecciasecca,, Colle di Sassa, Poggio Santa Maria, Collemare, San Martino, Foce di Sassa, Cese di Preturo, Preturo, Colle di Preturo, Pozza di Preturo, San Marco di Preturo, Santi di Preturo, Menzano, Casaline, Arischia – si legge sul sito web ufficiale. San Vittorino, Cansatessa) ? stata annullata – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento ? stato rinviato a marted? 9 settembre 2025 e si svolger? sempre nella stessa macro-area – si apprende dal portale web ufficiale. L’avviso ? stato emesso per informare la cittadinanza e prevenire disagi, garantendo che le operazioni di disinfestazione avvengano con la massima efficacia – si legge sul sito web ufficiale. Per eventuali chiarimenti ? possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it

