- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 1, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, III° INTERVENTO DI DEMUSCAZIONE – AVVISO INTERVENTO MACRO ZONA 3
Attualità

L’Aquila, III° INTERVENTO DI DEMUSCAZIONE – AVVISO INTERVENTO MACRO ZONA 3

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile del Comune dell’Aquila ha comunicato un’importante modifica al calendario relativo al III intervento di demuscazione previsto – Per ragioni di riorganizzazione interna, l’operazione programmata per mercoled? 3 settembre 2025 nella Macro Zona 3 – (Genzano di Sassa, Collefracido, Pagliare di Sassa, Palombaia + zona Cerella, Sassa, Sassa scalo, Brecciasecca,, Colle di Sassa, Poggio Santa Maria, Collemare, San Martino, Foce di Sassa, Cese di Preturo, Preturo, Colle di Preturo, Pozza di Preturo, San Marco di Preturo, Santi di Preturo, Menzano, Casaline, Arischia – si legge sul sito web ufficiale. San Vittorino, Cansatessa) ? stata annullata – si apprende dal portale web ufficiale. L’intervento ? stato rinviato a marted? 9 settembre 2025 e si svolger? sempre nella stessa macro-area – si apprende dal portale web ufficiale. L’avviso ? stato emesso per informare la cittadinanza e prevenire disagi, garantendo che le operazioni di disinfestazione avvengano con la massima efficacia – si legge sul sito web ufficiale.  Per eventuali chiarimenti ? possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione Ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it